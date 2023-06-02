Генштаб: враг угрожает отключением электроэнергии гражданам, которые не получили российский паспорт на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Херсонской области, в частности угрожая гражданам отключением электроэнергии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина российской федерации с обязательным письменным отказом от украинского паспорта.
Также, местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта.
Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением поставок электроэнергии, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.
Напомним
В Генштабе сообщили, что украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.