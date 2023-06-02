Генштаб: ворог погрожує відключенням електроенергії громадянам, які не отримали російський паспорт на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, зокрема погрожуючи громадянам відключенням електроенергії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина російської федерації з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.
Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта.
Усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.
Нагадаємо
У Генштабі повідомили, що українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.