Генштаб: треть боев на фронте сегодня - на одном направлении

Треть из 61 боя с начала текущих суток на фронте произошла на Покровском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 16 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 61 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Дмитровка, Студенок, Миропольское, Чуйковка, Александровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск, сейчас продолжается еще одна атака врага.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в сторону Колесниковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинских сил вблизи населенного пункта Колодцы и в сторону Ольговки, Редкодуба и Зеленой Долины. Один бой продолжается до сих пор.

Один вражеский штурм отбили украинские защитники на Сиверском направлении, в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили одну атаку противника в районе Часового Яра, вблизи Курдюмовки до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районе Торецка и в сторону Дилиевки, Катериновки и Новоспаского. Шесть боев продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, шесть боев продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись населенные пункты Александро-Калиново, Новоукраинка и Шевченко Первое.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Богатыря и Зеленого Поля. Силы обороны успешно отбили девять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются до сих пор.

В то же время вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Малиновка, Высокое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.

Авиаудару подвергся населенный пункт Новодаровка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

"На Курском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив восемь управляемых авиабомб, а также совершил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На остальных направлениях, как указано, - без особых изменений.

Потери врага: минус 1100 россиян и десятки единиц техники за сутки