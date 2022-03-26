Генштаб: рф скрывает реальные потери, продолжает использование транспортной сети беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Российские оккупационные силы скрывают от собственного население реальные потери, пытаясь убедить в “плановом достижении всех целей”. Захватчики все еще используют территорию беларуси для ведения войны. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.
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“Российские оккупанты продолжают ведение войны против Украины. Скрывая реальные потери личного состава и техники, военное руководство оккупационных войск пытается убедить собственное население в плановом достижении всех целей поставленных вооруженным силам российской федерации”, - информируют в Генштабе.
Детали
Сообщается, что оккупанты проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения.
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“Российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети республики беларусь. Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории Российской Федерации. В основном, для переброски ракет различных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокированием железнодорожных путей на отдельных направлениях”, - отмечают в ГШ.
По данным ВСУ, население Республики Беларусь не поддерживает привлечение собственных вооруженных сил к войне, развязанной Российской Федерацией против Украины.
В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопросы направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета Безопасности Республики Беларусь.
По ситуации на временно оккупированных территориях, как сообщает Генштаб, в населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеют место многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей.
В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой “гуманитарной помощи” среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.
Также, сообщают в ГШ, на временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью препятствования перемещению местного населения.
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Диверсионно-разведывательные группы противника, которые находятся на территории Киевской области не оставляют попыток проникновения в столицу.
“Враг продолжает нести потери на всех направлениях. Силы обороны методично уничтожают российских захватчиков", - добавили в Генштабе.