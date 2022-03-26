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Генштаб: рф приховує реальні втрати, продовжує використання транспортної мережі білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Російські окупаційні сили приховують від власного начелення реальні втрати, намагаючись переконати у “плановому досягненні всіх цілей”. Загарбники все ще використовують територію білорусі для ведення війни. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Генштаб: рф приховує реальні втрати, продовжує використання транспортної мережі білорусі

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“Російські окупанти продовжують ведення війни проти України. Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей поставлених збройним силам російської федерації”, - інформують у Генштабі.

Деталі

Повідомляється, що окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання.

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“Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки білорусь. Відмзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках”, - зазначають в ГШ.

За даними ЗСУ, населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України.

Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь.

Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, як повідомляє Генштаб, у населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів.

В окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої “гуманітарної допомоги” серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.

Також, повідомляють у ГШ, на тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення.

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Диверсійно-розвідувальні групи противника, що знаходяться на території Київської області не полишають спроб проникнення до столиці.

“Ворог продовжує зазнавати втрат на всіх напрямках. Сили оборони методично нищать російських загарбників”, - додали в Генштабі.

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