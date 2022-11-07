Генштаб: за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 24 авиационных удара

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"Слава Украине! Начались 257 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях и пытается удержать временно захваченные территории. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:



на Северском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того оккупанты задействовали ударные БпЛА;



на Слобожанском направлении - из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестовое, Огирцево и Стрелечья;



на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площанка, Спирное и Верхнекаменское;



на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Майорск, Часов Яр, Клещеевка и Зеленополье;



на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опытное;



на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Временка и Павловка;



На Южнобугском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давыдов Брод, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдиное. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БпЛА. Осуществил более 20 вылетов.

Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками "выбивают" показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение людей, которых вывозят в неизвестном направлении.

В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему якобы уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области, нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожено 5 боевых машин, еще 4 - получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 - ранеными различной степени тяжести.

В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БпЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

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