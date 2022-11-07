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Генштаб: за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 24 авиационных удара

Генштаб: за прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 24 авиационных удара

Киев • УНН

 • 225588 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Слава Украине! Начались 257 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях и пытается удержать временно захваченные территории. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

Детали

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того оккупанты задействовали ударные БпЛА;
  • на Слобожанском направлении - из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестовое, Огирцево и Стрелечья;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площанка, Спирное и Верхнекаменское;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Майорск, Часов Яр, Клещеевка и Зеленополье;
  • на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опытное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Временка и Павловка;

На Южнобугском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давыдов Брод, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдиное. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БпЛА. Осуществил более 20 вылетов.

Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками "выбивают" показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение людей, которых вывозят в неизвестном направлении.

В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему якобы уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области, нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожено 5 боевых машин, еще 4 - получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 - ранеными различной степени тяжести.

В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БпЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

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