Генштаб о ситуации за сутки: ракетных ударов не было, но оккупанты нанесли 25 авиационных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В течение этих суток ракетных ударов не было. Впрочем, противник нанес 25 авиационных ударов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"... противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и административная инфраструктура", - говорится в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, сообщили в Генштабе.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 204 360 человек, 3789 танков и сотен единиц военной техники.