Генштаб про ситуацію за добу: ракетних ударів не було, але окупатнти завдали 25 авіаційних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"... противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, повідомили у Генштабі.
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