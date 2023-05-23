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Генштаб про ситуацію за добу: ракетних ударів не було, але окупатнти завдали 25 авіаційних ударів

Київ • УНН

 • 562547 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"... противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, повідомили у Генштабі.

Раніше

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 204 360 осіб, 3789 танків та сотень одиниць військової техніки.

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