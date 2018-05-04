Генштаб о ситуации в Балаклее: хранилища боеприпасов в безопасности

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 11199 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 39591 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 85789 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 64355 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 110064 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 177291 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 271141 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201733 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 268029 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286980 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 93534 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 86329 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 82330 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 62947 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 60883 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 29523 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 61135 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 356147 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 321534 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 406155 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 1864 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 18072 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 24713 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 60894 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 268012 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Генштаб о ситуации в Балаклее: хранилища боеприпасов в безопасности

Киев • УНН

 • 9911 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На территории 65-го военного арсенала в Балаклее Харьковской области, где накануне начался пожар, утром в пятницу продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации чрезвычайного происшествия, хранилища боеприпасов в безопасности, а местным жителям ничего не угрожает. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Генштаб о ситуации в Балаклее: хранилища боеприпасов в безопасности

"По состоянию на утро 4 мая 2018 года на территории 65-го арсенала продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации чрезвычайного происшествия. Сейчас ситуация контролируемая", - сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, с 5:00 с целью ориентирования пилотов пожарной авиации в местах тления работает четыре пожарных танка ГПМ-54, одна инженерная машина разграждения, один БАТ (бригадно-артиллерийский тягач) и другая пожарная техника.

"С 5:20 осуществлено шесть сбросов воды. Четыре - двумя Ан-32П и два - Ми-8. После проведения дозаправки запланировано осуществить еще три сбросы воды", - добавили в Генштабе.

Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации и изоляции района, как сообщается, привлечено 680 человек и 166 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один пожарный вертолет.

"Местным жителям ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - заявили в Генштабе.

Напомним, основные очаги пожара на арсенале в Балаклее локализовали еще 3 мая вечером.

Как сообщал УНН, по данным Генштаба, 3 мая в 13:35 в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, что в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.

Предыдущий пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее произошел в ночь на 23 марта 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85