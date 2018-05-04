Генштаб о ситуации в Балаклее: хранилища боеприпасов в безопасности

"По состоянию на утро 4 мая 2018 года на территории 65-го арсенала продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации чрезвычайного происшествия. Сейчас ситуация контролируемая", - сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, с 5:00 с целью ориентирования пилотов пожарной авиации в местах тления работает четыре пожарных танка ГПМ-54, одна инженерная машина разграждения, один БАТ (бригадно-артиллерийский тягач) и другая пожарная техника.

"С 5:20 осуществлено шесть сбросов воды. Четыре - двумя Ан-32П и два - Ми-8. После проведения дозаправки запланировано осуществить еще три сбросы воды", - добавили в Генштабе.

Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации и изоляции района, как сообщается, привлечено 680 человек и 166 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один пожарный вертолет.

"Местным жителям ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - заявили в Генштабе.

Напомним, основные очаги пожара на арсенале в Балаклее локализовали еще 3 мая вечером.

Как сообщал УНН, по данным Генштаба, 3 мая в 13:35 в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, что в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.

Предыдущий пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее произошел в ночь на 23 марта 2017 года.