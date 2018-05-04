Генштаб про ситуацію у Балаклії: сховища боєприпасів у безпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На території 65-го військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де напередодні розпочалася пожежа, вранці у п'ятницю продовжуються заходи остаточної ліквідації надзвичайної події, сховища боєприпасів у безпеці, а місцевим жителям нічого не загрожує. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України.
"Станом на ранок 4 травня 2018 року на території 65-го арсеналу продовжуються заходи остаточної ліквідації надзвичайної події. Наразі ситуація контрольована", - повідомили у Генштабі.
За даними відомства, з 5 години з метою орієнтування пілотів пожежної авіації в місцях тління працює чотири пожежних танки ГПМ-54, одна інженерна машина розгородження, один БАТ (бригадно-артилерійський тягач) та інша пожежна техніка.
"З 5:20 здійснено шість скидів води. Чотири - двома Ан-32П та два - Мі-8. Після проведення дозаправки сплановано здійснити ще три скиди води", - додали у Генштабі.
Всього до ліквідації надзвичайної ситуації та ізоляції району, як повідомляється, залучено 680 осіб та 166 одиниць техніки, у тому числі два пожежних літаки та один пожежний вертоліт.
"Місцевим мешканцям нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці", - заявили у Генштабі.
Нагадаємо, основні осередки пожежі на арсеналі в Балаклії локалізували ще 3 травня ввечері.
Як повідомляв УНН, за даними Генштабу, 3 травня о 13:35 внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.
Попередня пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на території військового складу Міністерства оборони у Балаклії сталася у ніч на 23 березня 2017 року.