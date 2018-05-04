Генштаб про ситуацію у Балаклії: сховища боєприпасів у безпеці

КИЇВ. 4 травня. УНН. На території 65-го військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де напередодні розпочалася пожежа, вранці у п'ятницю продовжуються заходи остаточної ліквідації надзвичайної події, сховища боєприпасів у безпеці, а місцевим жителям нічого не загрожує. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України.