Генштаб подтвердил удар по авиаремонтному заводу и ангарам для Ил-76 в рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объектов 123-го авиаремонтного завода в новгородской области рф, а также ангара для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410, передает УНН.

В рамках снижения возможностей военно-промышленного комплекса российского агрессора 17 марта подразделения Сил обороны Украины поразили объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (новгородская область, рф) - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации самолетов военно-транспортной авиации и их комплектующих. Завод имеет собственную взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территорию предприятия.

По имеющейся информации, поражен ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410. Масштабы нанесенного ущерба уточняются - добавили в Генштабе.

Силы обороны поразили авиазавод в Ульяновской области, повредив климатическое укрытие и самолеты. Предприятие производит Ил-76МД-90А и обслуживает Русланы.