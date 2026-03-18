Генштаб підтвердив удар по авіаремонтному заводу та ангарах для Іл-76 у рф
Київ • УНН
Сили оборони уразили 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі Новгородської області. Пошкоджено ангар для обслуговування літаків типів Іл-76 та Л-410.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об’єктів 123-го авіаремонтного заводу у новгородській області рф, а також ангара для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410, передає УНН.
У рамках зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (новгородська область, рф)
У Генштабі повідомили, що підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.
За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410. Масштаби завданих збитків уточнюються
Нагадаємо
Сили оборони уразили авіазавод в Ульяновській області, пошкодивши кліматичне укриття та літаки. Підприємство виробляє Іл-76МД-90А та обслуговує Руслани.