Генштаб підтвердив удар по авіаремонтному заводу та ангарах для Іл-76 у рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об’єктів 123-го авіаремонтного заводу у новгородській області рф, а також ангара для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410, передає УНН.

У рамках зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (новгородська область, рф) - йдеться в повідомленні.

У Генштабі повідомили, що підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.

За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410. Масштаби завданих збитків уточнюються - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Сили оборони уразили авіазавод в Ульяновській області, пошкодивши кліматичне укриття та літаки. Підприємство виробляє Іл-76МД-90А та обслуговує Руслани.