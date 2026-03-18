Генштаб підтвердив ураження авіазаводу під ульяновськом та пошкодження літаків рф

Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
11:12 • 23951 перегляди
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
18 березня, 09:39 • 20760 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
18 березня, 09:19 • 24036 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
18 березня, 07:35 • 26931 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 30236 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 43458 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 39100 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 44713 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 38306 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Популярнi новини
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 48188 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський18 березня, 06:46 • 23870 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto18 березня, 07:06 • 26377 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 22367 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 17130 перегляди
Публікації
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 22500 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 48325 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 56385 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 78510 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 70686 перегляди
Генштаб підтвердив ураження авіазаводу під ульяновськом та пошкодження літаків рф

Київ • УНН

 • 1818 перегляди

Сили оборони уразили авіазавод в Ульяновській області, пошкодивши кліматичне укриття та літаки. Підприємство виробляє Іл-76МД-90А та обслуговує Руслани.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження авіабудівного заводу "Авіастар" в Ульяновській області рф, пише УНН.

У рамках зниження спроможностей військово-промислового комплексу російського агресора 16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, рф)

- повідомили у Генштабі.

Підприємство, як вказано, входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня

- вказали у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні армії рф, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

ГУР підтвердило ураження у Криму новітньої РЛС "валдай" та двох десантних катерів ворога18.03.26, 12:39 • 3390 переглядiв

