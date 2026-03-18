Генштаб підтвердив ураження авіазаводу під ульяновськом та пошкодження літаків рф
Київ • УНН
Сили оборони уразили авіазавод в Ульяновській області, пошкодивши кліматичне укриття та літаки. Підприємство виробляє Іл-76МД-90А та обслуговує Руслани.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження авіабудівного заводу "Авіастар" в Ульяновській області рф, пише УНН.
У рамках зниження спроможностей військово-промислового комплексу російського агресора 16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, рф)
Підприємство, як вказано, входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".
За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня
Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні армії рф, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
