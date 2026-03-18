Генштаб підтвердив ураження авіазаводу під ульяновськом та пошкодження літаків рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження авіабудівного заводу "Авіастар" в Ульяновській області рф, пише УНН.

У рамках зниження спроможностей військово-промислового комплексу російського агресора 16 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, рф) - повідомили у Генштабі.

Підприємство, як вказано, входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня - вказали у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні армії рф, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

