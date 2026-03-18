Генштаб подтвердил поражение авиазавода под Ульяновском и повреждение самолетов РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение авиастроительного завода "Авиастар" в Ульяновской области РФ, пишет УНН.

В рамках снижения возможностей военно-промышленного комплекса российского агрессора 16 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновск (Ульяновская область, РФ) - сообщили в Генштабе.

Предприятие, как указано, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения разной степени - указали в Генштабе.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным стратегическим объектам, задействованным в обеспечении армии РФ, до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

