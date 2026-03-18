Генштаб подтвердил поражение авиазавода под Ульяновском и повреждение самолетов РФ
Киев • УНН
Силы обороны поразили авиазавод в Ульяновской области, повредив климатическое укрытие и самолеты. Предприятие производит Ил-76МД-90А и обслуживает Русланы.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение авиастроительного завода "Авиастар" в Ульяновской области РФ, пишет УНН.
В рамках снижения возможностей военно-промышленного комплекса российского агрессора 16 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновск (Ульяновская область, РФ)
Предприятие, как указано, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
По предварительной информации, поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения разной степени
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным стратегическим объектам, задействованным в обеспечении армии РФ, до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
ГУР подтвердило поражение в Крыму новейшей РЛС "Валдай" и двух десантных катеров врага18.03.26, 12:39 • 3254 просмотра