Генштаб подтвердил поражение авиазавода под Ульяновском и повреждение самолетов РФ

Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 41872 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину – Зеленский18 марта, 06:46 • 20353 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto18 марта, 07:06 • 20809 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 16148 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 11998 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 16249 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 41971 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 53546 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 74405 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 67881 просмотра
Генштаб подтвердил поражение авиазавода под Ульяновском и повреждение самолетов РФ

Силы обороны поразили авиазавод в Ульяновской области, повредив климатическое укрытие и самолеты. Предприятие производит Ил-76МД-90А и обслуживает Русланы.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение авиастроительного завода "Авиастар" в Ульяновской области РФ, пишет УНН.

В рамках снижения возможностей военно-промышленного комплекса российского агрессора 16 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе города Ульяновск (Ульяновская область, РФ)

- сообщили в Генштабе.

Предприятие, как указано, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура "Ростех") и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения разной степени

- указали в Генштабе.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат наносить поражения по важным стратегическим объектам, задействованным в обеспечении армии РФ, до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

ГУР подтвердило поражение в Крыму новейшей РЛС "Валдай" и двух десантных катеров врага18.03.26, 12:39 • 3254 просмотра

