Генштаб подтвердил поражение российского Волгоградского НПЗ
Киев • УНН
ВСУ совместно с ГУР МО поразили Волгоградский НПЗ, который является крупнейшим производителем топлива в Южном федеральном округе РФ. Попадания БПЛА вызвали сильные пожары на заводе, перерабатывающем 15 млн тонн нефти ежегодно.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ российских оккупантов, пишет УНН.
В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), который обеспечивает российскую армию нефтепродуктами. Попадания ударных БпЛА вызвали на заводе сильные пожары
Подробные последствия огневого поражения, как указано, уточняются.
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, как сообщается, - крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе рф. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил россии.
"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
