Генштаб подтвердил поражение российского Волгоградского НПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ российских оккупантов, пишет УНН.

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), который обеспечивает российскую армию нефтепродуктами. Попадания ударных БпЛА вызвали на заводе сильные пожары - сообщили в ВС ВСУ.

Подробные последствия огневого поражения, как указано, уточняются.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, как сообщается, - крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе рф. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил россии.

"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

