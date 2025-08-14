Генштаб подтвердил поражение российского Волгоградского НПЗ

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 2834 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 19346 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 16266 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 15832 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 17166 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 25559 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 37497 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 41027 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40158 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42454 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
45%
756мм
Популярные новости
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 17975 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 20087 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 19660 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 17727 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 19982 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 19320 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 159555 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 134540 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 124739 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 135312 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Черниговская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 624 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 28455 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 50745 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 103888 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 120215 просмотра
Актуальное
Таймс
WhatsApp
Signal
Шахед-136
Нефть марки Brent

Генштаб подтвердил поражение российского Волгоградского НПЗ

Киев • УНН

 • 2402 просмотра

ВСУ совместно с ГУР МО поразили Волгоградский НПЗ, который является крупнейшим производителем топлива в Южном федеральном округе РФ. Попадания БПЛА вызвали сильные пожары на заводе, перерабатывающем 15 млн тонн нефти ежегодно.

Генштаб подтвердил поражение российского Волгоградского НПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ российских оккупантов, пишет УНН

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), который обеспечивает российскую армию нефтепродуктами. Попадания ударных БпЛА вызвали на заводе сильные пожары

- сообщили в ВС ВСУ.

Подробные последствия огневого поражения, как указано, уточняются.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, как сообщается, - крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе рф. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил россии.

"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде под атакой дронов: что известно14.08.25, 04:58 • 2962 просмотра

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Украина