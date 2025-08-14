Генштаб підтвердив ураження російського Волгоградського НПЗ

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 6690 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 24956 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 19386 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 18867 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 19919 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 27063 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 38378 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41405 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40396 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42610 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 22887 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 20966 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 23142 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 16426 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 4288 перегляди
Публікації
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 24849 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 161935 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 136742 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 126814 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 137262 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 2660 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 29333 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 51553 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 104639 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 120913 перегляди
Актуальне
The Times
WhatsApp
Signal
Шахед-136
Brent

Генштаб підтвердив ураження російського Волгоградського НПЗ

Київ • УНН

 • 2858 перегляди

ЗСУ спільно з ГУР МО уразили Волгоградський НПЗ, який є найбільшим виробником пального у Південному федеральному окрузі рф. Влучання БпЛА спричинили сильні пожежі на заводі, що переробляє 15 млн тонн нафти щорічно.

Генштаб підтвердив ураження російського Волгоградського НПЗ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ російських окупантів, пише УНН

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі

- повідомили у ПС ЗСУ.

Детальні наслідки вогневого ураження, як вказано, уточнюються.

Волгоградський нафтопереробний завод, як повідомляється, - найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі рф. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил росії.

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Нафтопереробний завод у російському волгограді під атакою дронів: що відомо14.08.25, 04:58 • 2986 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Україна