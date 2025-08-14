Генштаб підтвердив ураження російського Волгоградського НПЗ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ російських окупантів, пише УНН.

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі - повідомили у ПС ЗСУ.

Детальні наслідки вогневого ураження, як вказано, уточнюються.

Волгоградський нафтопереробний завод, як повідомляється, - найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі рф. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил росії.

"Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України. Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

