Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в орловской области рф. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде орла. В результате поражения начался мощный пожар", - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь", как указано, является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии рф.

"Результаты боевой работы уточняются. Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

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