Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 100533 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 128688 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 115653 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 134318 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 126770 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 132824 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 134521 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135511 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203750 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150637 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черкасской области раздаются взрывы: что происходит в регионе

В Черкасской области раздаются взрывы: что происходит в регионе

 • 28432 просмотра
Генсек НАТО призвал не разглашать детали мирного соглашения между Украиной и рф: «Давайте делать это за закрытыми дверями»

Генсек НАТО призвал не разглашать детали мирного соглашения между Украиной и рф: «Давайте делать это за закрытыми дверями»

 • 32280 просмотра
Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

 • 36719 просмотра
Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

 • 36945 просмотра
В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

05:18 • 17445 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 107450 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 106964 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 128688 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 134318 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 138611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 54825 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 72246 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 69503 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 72504 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 83959 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф

Киев  •  УНН

 • 6655 просмотра

Read in English

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы «Стальной конь» в орловской области рф. На объекте, обеспечивающем топливом российскую армию, возник мощный пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в орловской области рф, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в орловской области рф. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде орла. В результате поражения начался мощный пожар", - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь", как указано, является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии рф.

"Результаты боевой работы уточняются. Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

В орловской области рф после атаки дронов вспыхнула нефтебаза: показали видео пожара14 дек. 2024, 07:55 • 6934 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина