В орловской области рф после атаки дронов вспыхнула нефтебаза: показали видео пожара
Киев • УНН
На нефтебазе в орловской области рф произошел пожар после атаки беспилотников. По данным российской стороны, было сбито 37 БПЛА над разными регионами.
В орловской области россии произошло возгорание на нефтебазе после массированной атаки дронов, сообщил губернатор региона андрей кличков, а видео пожара публикуют в сети, передает УНН.
Детали
"В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры", - указал губернатор.
По его словам, в результате атаки несколько частных домов получили повреждения стекла, однако пострадавших нет.
Российские Telegram-каналы писали, что жители орла жаловались на громкие взрывы и сообщали о пожаре на нефтебазе. В сообщениях говорится о том, что дроны могли атаковать резервуары с топливом.
"Жители орла сообщают о мощных взрывах", - пишет телеграм-канал Baza.
Телеграм-канал Astra опубликовал видео пожара. По данным местных жителей, предварительно атакована нефтебаза. Очевидцы сообщают о как минимум одном горящем резервуаре. Перед взрывом был слышен шум беспилотников.
мо рф утверждает, что росПВО ночью уничтожила и перехватила 37 БПЛА. Утверждается, что по 12 беспилотников уничтожено и перехвачено над территориями курской области и краснодарского края, 7 сбито над брянской областью, 5 - над территорией орловской области и 1 - над акваторией Азовского моря.
Ранее
УНН писал, что в российском городе орел прогремели по меньшей мере четыре взрыва.