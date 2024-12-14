В орловской области рф после атаки дронов вспыхнула нефтебаза: показали видео пожара

В орловской области россии произошло возгорание на нефтебазе после массированной атаки дронов, сообщил губернатор региона андрей кличков, а видео пожара публикуют в сети, передает УНН.

Детали

"В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры", - указал губернатор.

По его словам, в результате атаки несколько частных домов получили повреждения стекла, однако пострадавших нет.

Российские Telegram-каналы писали, что жители орла жаловались на громкие взрывы и сообщали о пожаре на нефтебазе. В сообщениях говорится о том, что дроны могли атаковать резервуары с топливом.

"Жители орла сообщают о мощных взрывах", - пишет телеграм-канал Baza.

Телеграм-канал Astra опубликовал видео пожара. По данным местных жителей, предварительно атакована нефтебаза. Очевидцы сообщают о как минимум одном горящем резервуаре. Перед взрывом был слышен шум беспилотников.

мо рф утверждает, что росПВО ночью уничтожила и перехватила 37 БПЛА. Утверждается, что по 12 беспилотников уничтожено и перехвачено над территориями курской области и краснодарского края, 7 сбито над брянской областью, 5 - над территорией орловской области и 1 - над акваторией Азовского моря.

Ранее

УНН писал, что в российском городе орел прогремели по меньшей мере четыре взрыва.