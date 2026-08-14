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Генштаб подтвердил поражение двух ретрансляторов и пунктов управления дронами врага

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Силы обороны Украины подтвердили поражение двух наземных ретрансляторов и пяти пунктов управления БПЛА противника. Цели находились на оккупированных территориях и в рф.

Генштаб подтвердил поражение двух ретрансляторов и пунктов управления дронами врага
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух наземных ретрансляторов и пяти пунктов управления БПЛА противника на оккупированных территориях и в рф, пишет УНН.

Детали

"13 августа и в ночь на 14 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", - говорится в сообщении.

Поражены два наземных ретранслятора для управления ударными БПЛА типа "Герань" / "Гербера" в районе Железного Порта Херсонской области

- сообщили в Генштабе.

Наземный ретранслятор обеспечивает передачу сигналов управления и связи между оператором и беспилотником, расширяя дальность и стабильность его применения.

"Кроме того, поражены пять пунктов управления БПЛА противника в районах: Часов Яр Донецкой области; Железный Порт Херсонской области; Волфинский Курской области рф; Гордеевка Курской области рф; Луговое Запорожской области", - указали в Генштабе.

Силы обороны поразили вышку аэродрома "Саки" и ретранслятор дронов в Крыму - Генштаб13.08.26, 13:44 • 2954 просмотра

Юлия Шрамко

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