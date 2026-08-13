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Силы обороны поразили вышку аэродрома "Саки" и ретранслятор дронов в Крыму - Генштаб

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение диспетчерской вышки аэродрома «Саки» и ретранслятора для управления ударными БПЛА в Крыму. Это ослабляет возможности противника.

Силы обороны поразили вышку аэродрома "Саки" и ретранслятор дронов в Крыму - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение диспетчерской вышки аэродрома "Саки" и ретранслятора для управления ударными БПЛА во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Детали

"12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма", — говорится в сообщении.

В районе Новофёдоровки поражена диспетчерская вышка на территории аэродрома "Саки". Кроме того, в районе Черноморского поражён ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера"

— сообщили в Генштабе.

Поражение этих объектов, как отмечается, ослабляет возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками.

Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших российских НПЗ в башкортостане13.08.26, 12:20 • 1830 просмотров

Юлия Шрамко

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