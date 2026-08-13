Силы обороны поразили вышку аэродрома "Саки" и ретранслятор дронов в Крыму - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение диспетчерской вышки аэродрома «Саки» и ретранслятора для управления ударными БПЛА в Крыму. Это ослабляет возможности противника.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение диспетчерской вышки аэродрома "Саки" и ретранслятора для управления ударными БПЛА во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Детали
"12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма", — говорится в сообщении.
В районе Новофёдоровки поражена диспетчерская вышка на территории аэродрома "Саки". Кроме того, в районе Черноморского поражён ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера"
Поражение этих объектов, как отмечается, ослабляет возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками.
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