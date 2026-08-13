Силы обороны поразили вышку аэродрома "Саки" и ретранслятор дронов в Крыму - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение диспетчерской вышки аэродрома "Саки" и ретранслятора для управления ударными БПЛА во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

"12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма", — говорится в сообщении.

В районе Новофёдоровки поражена диспетчерская вышка на территории аэродрома "Саки". Кроме того, в районе Черноморского поражён ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера"