Генштаб: почти треть боёв - на Покровском и Константиновском направлениях

237 боёв произошло на фронте за минувшие сутки, больше всего — на Покровском и Константиновском направлениях — почти треть, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 12 августа, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 237 боевых столкновений — сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанёс два ракетных удара с применением 13 ракет и 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 11 155 дронов-камикадзе и осуществили 3422 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск, 28 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населённые пункты Кореньок, Сопыч, Бачевск, Нескучное, Рогизни, Толстодубово, Безсаловка, Винторовка, Горки, Яструбщина, Тополя Сумской области. Авиаударам подверглись Сумы, Гурко-Ожинка, Пустогород.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, один район сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили семь вражеских штурмов. В то же время агрессор осуществил 71 обстрел позиций наших войск и населённых пунктов, в частности один — с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 13 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населённых пунктов Лиман, Старица и в направлении населённых пунктов Хатнее, Колодезное, Охримовка и Водяное.

На Купянском направлении произошло 15 наступательных действий врага в районах Загрызового, Куриловки и в направлении Радьковки и Петропавловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах населённых пунктов Карповка, Среднее, Заречное и Диброва.

На Славянском направлении противник осуществил 18 штурмовых действий в районах населённых пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука, Каленики и в направлении Рай-Александровки и Озёрного.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили одно наступательное действие в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 34 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка и в направлении населённых пунктов Долгая Балка, Степановка, Торецкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр.

37 атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населённых пунктов Новое Шахово, Мирное, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении населённых пунктов Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики осуществили одну атаку в направлении Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населённых пунктов Воздвижевка, Чаривное, Косовцево, Староукраинка, Цветковое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд в направлении Приморского и в районе Луговского.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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