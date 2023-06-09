Генштаб: оккупанты в Крыму замалчивают факт уничтожения Каховской ГЭС из-за возможной паники среди населения

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 12155 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 54870 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 106723 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 106791 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 250393 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 129301 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118917 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 362147 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83134 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135673 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
68%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 163882 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 120284 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 20018 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 100838 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 66179 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 250462 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 285767 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 362207 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 340587 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 388655 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 66617 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 101250 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 120710 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 164296 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77525 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Генштаб: оккупанты в Крыму замалчивают факт уничтожения Каховской ГЭС из-за возможной паники среди населения

Киев • УНН

 • 205591 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В временно оккупированном Крыму враг замалчивает факт уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы из-за возможной паники среди населения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: оккупанты в Крыму замалчивают факт уничтожения Каховской ГЭС из-за возможной паники среди населения

Цитата

"Во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция замалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Известно, что местная оккупационная власть обеспокоена возможной паникой среди населения", - говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, в Генштабе сообщили, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "ахмат".

"Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий. 6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются", - написали в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В Генштабе сообщали, что оккупанты расселяют эвакуированных людей из затопленных населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области рядом с российскими войсками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75