Генштаб: оккупанты в Крыму замалчивают факт уничтожения Каховской ГЭС из-за возможной паники среди населения

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"Во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция замалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Известно, что местная оккупационная власть обеспокоена возможной паникой среди населения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Генштабе сообщили, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "ахмат".

"Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий. 6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются", - написали в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В Генштабе сообщали, что оккупанты расселяют эвакуированных людей из затопленных населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области рядом с российскими войсками.