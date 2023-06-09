Генштаб: окупанти в Криму замовчують факт знищення Каховської ГЕС через можливу паніку серед населення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У тимчасово окупованому Криму ворог замовчує факт знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи через можливу паніку серед населення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, у Генштабі повідомили, що у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "ахмат".
"Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій. 6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються", - написали в Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо
У Генштабі повідомляли, що окупанти розселяють евакуйованих людей з затоплених населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області поряд з російськими військами.