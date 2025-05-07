Генштаб: около половины боев сегодня - на трех направлениях

Наибольшее из 93 сегодняшних боев на фронте продолжает сосредотачиваться на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 7 мая в Генеральном штабе, пишет УНН.

В общем, с начала суток произошло 93 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как указано, продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности: Марьино, Миропольское, Нововасильевка, Ровное, Чернацкое, Стариковое, Дмитровка, Бачевск, Мефодовка, Белая Береза Сумской области; Лука, Клюсы Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области. Кроме того, враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении с начала суток агрессор шесть раз начинал штурмы позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Каменка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Купянском направлении враг сегодня трижды штурмовал позиции наших защитников неподалеку Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка и Колодязи, а также в сторону Редкодуба, Нового Мира, Ольговки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении Силы обороны остановили шесть вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники сейчас отбивают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы и Часового Яра. Четыре боестолкновения наши защитники успешно остановили.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку Щербиновки и Торецка и в сторону Дилиевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Котлино, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Богдановка, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Богатырь, Алексеевка, Новая Полтавка, Котляровка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили 12 вражеских атак вблизи Константинополя, Новоселки, Вольного Поля и в сторону Новополя, Богатыря, Отрадного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новодаровка, Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи Высокого. В то же время захватчики нанесли авиаудары по Малиновке, Высокому и Гуляйполю.

Наши войска остановили четыре вражеских штурма на Ореховском направлении, вблизи населенных пунктов Степное и Каменское. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед - успеха не имел.

"На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще одно столкновение до сих пор продолжается. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах шесть управляемых авиабомб и осуществил 176 артиллерийских обстрелов, в частности один - из реактивной системы залпового огня", - сказано в сводке.

На других направлениях фронта ситуация, по данным Генштаба, существенных изменений не претерпела.

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