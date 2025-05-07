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Шахед-136

Генштаб: близько половини боїв сьогодні - на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 3436 перегляди

Від початку доби відбулося 93 бойових зіткнення, найбільше на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Ворог обстрілює прикордонні населені пункти, завдає авіаударів.

Генштаб: близько половини боїв сьогодні - на трьох напрямках

Найбільше з 93 сьогоднішніх боїв на фронті продовжує зосереджуватися на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 7 травня у Генеральному штабі, пише УНН.

Загалом, від початку доби відбулося 93 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як вказано, продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Мар’їне, Миропільське, Нововасилівка, Рівне, Чернацьке, Старикове, Дмитрівка, Бачівськ, Мефодівка, Біла Береза Сумської області; Лука, Клюси Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області. Крім того, ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку з початку доби агресор шість разів розпочинав штурми позицій наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Кам’янка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні тричі штурмував позиції наших захисників неподалік Глушківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Копанки, Греківка та Колодязі, а також у бік Рідкодуба, Нового Миру, Ольгівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники наразі відбивають дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Часового Яру. Чотири боєзіткнення наші оборонці успішно зупинили.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував неподалік Щербинівки й Торецька та в бік Диліївки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Богданівка, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Багатир, Олексіївка, Нова Полтавка, Котлярівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак. П’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 12 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря, Одрадного. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новодарівка, Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу Високого. Водночас загарбники завдали авіаударів по Малинівці, Високому та Гуляйполю.

Наші війська зупинили чотири ворожі штурми на Оріхівському напрямку, поблизу населених пунктів Степове та Кам’янське. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по району населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутися вперед - успіху не мав.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили вісім атак росіян, ще одне зіткнення досі триває. Противник від початку доби завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах шість керованих авіабомб та здійснив 176 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню", - сказано у зведенні.

На інших напрямках фронту ситуація, за даними Генштабу, суттєвих змін не зазнала.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів, 14 танків та ракету07.05.25, 07:44 • 7838 переглядiв

Юлія Шрамко

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