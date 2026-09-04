Генштаб обновил данные о потерях России за сутки: стало известно, сколько военнослужащих и техники уничтожили ВСУ
Киев • УНН
За сутки ВСУ уничтожили около 1 440 российских военнослужащих и 1 890 БПЛА. Общие потери армии РФ достигли 1 493 790 человек.
За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще около 1 440 военнослужащих. Общие боевые потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 493 790 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также в течение суток Силы обороны уничтожили 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 4 средства ПВО российских войск.
Значительные потери оккупанты понесли и в беспилотниках — за сутки уничтожено 1 890 БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, россияне потеряли 13 наземных робототехнических комплексов.
Украинские военные также уничтожили 492 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 8 единиц специальной техники.
Всего с 24 февраля 2022 года Россия, по данным Генштаба, потеряла 12 325 танков, 25 272 боевые бронированные машины, 49 162 артиллерийские системы, 2 088 РСЗО и 1 604 средства ПВО. Данные уточняются.
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