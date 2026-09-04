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Генштаб оновив втрати росії за добу, відомо скільки військових і техніки знищили ЗСУ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

За добу ЗСУ знищили близько 1 440 російських військових і 1 890 БПЛА. Загальні втрати армії РФ сягнули 1 493 790 осіб.

Генштаб оновив втрати росії за добу, відомо скільки військових і техніки знищили ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 1 440 військових. Загальні бойові втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 493 790 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також протягом доби Сили оборони знищили 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 4 засоби ППО російських військ.

Значних втрат окупанти зазнали й у безпілотниках – за добу знищено 1 890 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, росіяни втратили 13 наземних робототехнічних комплексів.

Українські військові також знищили 492 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 8 одиниць спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року росія, за даними Генштабу, втратила 12 325 танків, 25 272 бойові броньовані машини, 49 162 артилерійські системи, 2 088 РСЗВ та 1 604 засоби ППО. Дані уточнюються.

Повітряні сили вперше показали Skyranger 35, які Україна отримала таємно04.09.26, 04:16 • 10158 переглядiв

Степан Гафтко

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