Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток произошло 47 боевых столкновений

В Генеральном штабе заявили, что за сутки на фронте произошло 47 боевых столкновений, передает УНН.

"В течение суток состоялось 47 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Еще плюс 680 оккупантов и два самолета: Генштаб обновил данные о потерях врага