Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень

У Генеральному штабі заявили, що за добу на фронті відбулось 47 бойових зіткнень, передає УНН.

"Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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