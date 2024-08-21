Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 54, горячее всего на Покровском направлении

Количество боевых столкновений на фронте возросло до 54. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной - отбито уже 11 атак, бои на четырех локациях до сих пор продолжаются, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

«В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 54. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

Российские войска активно применяют авиацию по Курской области. В настоящее время известно о 17 авиационных ударов, с применением 27 управляемых авиационных бомб, по населенным пунктам российской федерации.

Также с помощью артиллерии рф обстреливает украинские приграничные населенные пункты, в частности Порозок и Пожня Сумской области», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска девять раз штурмовали наши позиции вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка вблизи Стельмаховки, где в настоящее время продолжается четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается два. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Спирного оккупанты один раз, без успеха, пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григорики, Часового Яра и Предтечино украинские воины отбили.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, за сегодняшний день на этот город захватчики уже сбросили 11 КАБов.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отбили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки, что в Запорожье, Ольговка и Бургунка Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также на Херсонщине враг нанес удары КАБами по Шляховому и Шиловой балке.

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