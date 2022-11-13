Еще плюс 650 оккупантов в сутки: Генеральный штаб озвучил потери противника
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Боевые потери противника личного состава начиная с 24 февраля составляют примерно 80 860. За прошедшие сутки было ликвидировано 650 оккупантов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Кроме того, противник потерял:
танков ‒ 2840 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5742 (+12) ед,
артиллерийских систем – 1837 (+8) ед,
РСЗО – 393 ( +0) ед,
средства ПВО ‒ 206 (+1) ед,
самолетов– 278 (+0) ед,
вертолетов – 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),
крылатые ракеты ‒ 399 (+0),
корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4295 (+16) ед,
специальная техника – 160 (+0).
Данные уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В районе Днепрян, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар - Генштаб