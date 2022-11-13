Ще плюс 650 окупантів за добу: Генеральний штаб озвучив втрати противника
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Бойові втрати противника особового складу з починаючи з 24 лютого становлять приблизно 80 860. За минулу добу було ліквідовано 650 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Крім того, противник втратив:
танків ‒ 2840 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
артилерійських систем – 1837 (+8) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
літаків– 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Дані уточнюються.
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