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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Ще плюс 650 окупантів за добу: Генеральний штаб озвучив втрати противника

Ще плюс 650 окупантів за добу: Генеральний штаб озвучив втрати противника

Київ • УНН

 • 294340 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Бойові втрати противника особового складу з починаючи з 24 лютого становлять приблизно 80 860. За минулу добу було ліквідовано 650 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Крім того, противник втратив:

танків ‒ 2840 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
артилерійських систем – 1837 (+8) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
літаків– 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Дані уточнюються.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В районі Дніпрян, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару - Генштаб

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