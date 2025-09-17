$41.180.06
УНН Lite
Генштаб о ситуации на фронте: 117 боевых столкновений, враг активен на Покровском, Северском и Торецком направлениях

Киев • УНН

 • 568 просмотра

С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Северском и Торецком направлениях, совершив авиаудары и обстрелы.

Генштаб о ситуации на фронте: 117 боевых столкновений, враг активен на Покровском, Северском и Торецком направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Северском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив десять управляемых авиабомб, а также совершил 119 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 13 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григоровки и Обуховки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Богуславка и в направлении Купянска. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодези. Одно боевое столкновение продолжается.

Десять вражеских атак отбили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Григоровки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении противник четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николаевки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 31 атаку противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Зализничное и Рождественка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг наступал в районе населенного пункта Каменское — успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, также противник нанес авиаудар по районам населенных пунктов Антоновка и Ингулка.

На остальных направлениях — без изменений, резюмировали в Генштабе.

Россия потеряла более тысячи военных и 152 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ17.09.25, 07:15

Антонина Туманова

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Часов Яр
Купянск