Генштаб: на ВОТ в Херсонской области оккупанты продолжают минировать местность

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"На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Минированию подвергаются и акватории рек Конка и Днепр. Есть случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним

У российских оккупантов есть проблемы с дефицитом кадров "полицейских" на временно оккупированных территориях Украины. Захватчики планируют набрать новых участковых из бывших местных работников МВД, но желающих меньше чем ожидалось.