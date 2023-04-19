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Генштаб: на ТОТ у Херсонській області окупанти продовжують мінувати місцевість

Генштаб: на ТОТ у Херсонській області окупанти продовжують мінувати місцевість

Київ • УНН

 • 390617 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини продовжують мінувати місцевість, про це повідомили у Генштабі, пише УНН.

Цитата

"На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо

У російських окупантів є проблеми з дефіцитом кадрів "поліцейських" на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники планують набрати нових дільничних з колишніх місцевих працівників МВС, але бажаючих менше ніж очікувалось.

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