Генштаб: на ТОТ у Херсонській області окупанти продовжують мінувати місцевість
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонщини продовжують мінувати місцевість, про це повідомили у Генштабі, пише УНН.
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"На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо
У російських окупантів є проблеми з дефіцитом кадрів "поліцейських" на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники планують набрати нових дільничних з колишніх місцевих працівників МВС, але бажаючих менше ніж очікувалось.