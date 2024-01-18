Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи
Киев • УНН
По данным Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли около 373 600 человек личного состава, 6 147 танков и тысячи единиц другой военной техники.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 373 600 человек, 6147 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 18.01.2024 ориентировочно составили:
- личного состава - около 373 600 (+780) человек,
- танков - 6147 (+21) ед.,
- боевых бронированных машин - 11410 (+38) ед.,
- артиллерийских систем - 8835 (+24) ед.,
- РСЗО - 966 (+2) ед.,
- Средств ППО - 653 (+0) ед.,
- самолетов - 331 (+0) ед.,
- вертолетов - 324 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6925 (+41) ед.,
- крылатых ракет - 1818 (+1) ед.,
- кораблей/катеров - 23 (+0) ед.,
- подводных лодок - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39) ед.,
- специальной техники - 1380 (+13) ед.
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