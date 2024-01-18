Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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По данным Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли около 373 600 человек личного состава, 6 147 танков и тысячи единиц другой военной техники.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 373 600 человек, 6147 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 18.01.2024 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 373 600 (+780) человек,
  • танков - 6147 (+21) ед.,
  • боевых бронированных машин - 11410 (+38) ед.,
  • артиллерийских систем - 8835 (+24) ед.,
  • РСЗО - 966 (+2) ед.,
  • Средств ППО - 653 (+0) ед.,
  • самолетов - 331 (+0) ед.,
  • вертолетов - 324 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6925 (+41) ед.,
  • крылатых ракет - 1818 (+1) ед.,
  • кораблей/катеров - 23 (+0) ед.,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39) ед.,
  • специальной техники - 1380 (+13) ед.

В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"18.01.24, 08:13 • 24751 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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