Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 373 тисячі
Київ • УНН
За даними Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські війська втратили близько 373 600 осіб особового складу, 6 147 танків і тисячі одиниць іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 373 600 осіб, 6147 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 18.01.2024 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 373 600 (+780) осіб,
- танків ‒ 6147 (+21) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 11410 (+38) од.,
- артилерійських систем – 8835 (+24) од.,
- РСЗВ – 966 (+2) од.,
- Засобів ППО ‒ 653 (+0) од.,
- літаків – 331 (+0) од.,
- гелікоптерів – 324 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41) од.,
- крилатих ракет ‒ 1818 (+1) од.,
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.,
- підводних човнів – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39) од.,
- спеціальної техніки ‒ 1380 (+13) од.
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