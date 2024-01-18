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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 373 тисячі

Київ • УНН

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За даними Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські війська втратили близько 373 600 осіб особового складу, 6 147 танків і тисячі одиниць іншої військової техніки.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 373 600 осіб, 6147 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 18.01.2024 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 373 600 (+780) осіб,
  • танків ‒ 6147 (+21) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 11410 (+38) од.,
  • артилерійських систем – 8835 (+24) од.,
  • РСЗВ – 966 (+2) од.,
  • Засобів ППО ‒ 653 (+0) од.,
  • літаків – 331 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41) од.,
  • крилатих ракет ‒ 1818 (+1) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.,
  • підводних човнів – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11794 (+39) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 1380 (+13) од.

У небі над Україною вночі знищили 22 з 33 ворожих "шахедів"18.01.24, 08:13 • 24751 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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