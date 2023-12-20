Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 349 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 349 190 человек, 5814 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 20.12.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 349 190 (+890) чел.,

танков - 5814 (+16) ед.,

боевых бронированных машин - 10794 (+23) ед.,

артиллерийских систем - 8206 (+16) ед.,

РСЗО - 928 (+2) ед.,

средств ПВО - 611 (+0) ед.,

самолетов - 324 (+0) ед.,

вертолетов - 324 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6316 (+17) ед.,

крылатых ракет - 1612 (+1) ед.,

кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,

подводных лодок - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед.,

специальной техники - 1203 (+3) ед.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".