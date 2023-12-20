Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 349 тысяч
Киев • УНН
По данным Вооруженных сил Украины, с февраля 2022 года российские войска понесли потери в Украине примерно 349 190 человек личного состава и 5 814 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 349 190 человек, 5814 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 20.12.2023 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 349 190 (+890) чел.,
- танков - 5814 (+16) ед.,
- боевых бронированных машин - 10794 (+23) ед.,
- артиллерийских систем - 8206 (+16) ед.,
- РСЗО - 928 (+2) ед.,
- средств ПВО - 611 (+0) ед.,
- самолетов - 324 (+0) ед.,
- вертолетов - 324 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6316 (+17) ед.,
- крылатых ракет - 1612 (+1) ед.,
- кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,
- подводных лодок - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед.,
- специальной техники - 1203 (+3) ед.
Дополнение
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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 349 тысяч
По данным Вооруженных сил Украины, с февраля 2022 года российские войска понесли потери в Украине примерно 349 190 человек личного состава и 5 814 танков.
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