Генштаб: более половины из 85 столкновений - на Покровском и Лиманском направлениях

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
14:49 • 1276 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
Эксклюзив
14:19 • 4076 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
13:59 • 15161 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
11:31 • 18817 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
10:08 • 40751 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Эксклюзив
09:34 • 45842 просмотра
Украинцев ждет удешевление продуктов в августе: экономист раскрыл причины
09:03 • 82175 просмотра
Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук
25 июля, 08:28 • 47944 просмотра
Первая батарея ЗРК Patriot от Трампа уже прибыла в Украину - The Telegraph
25 июля, 07:59 • 42018 просмотра
Украина готова приобрести 10 систем Patriot, уже есть три - Зеленский
24 июля, 18:46 • 70234 просмотра
Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
69%
748мм
Популярные новости
Зеленский назначил Умерова руководителем центра кибербезопасности25 июля, 05:55 • 36317 просмотра
В оккупированном Донецке сообщают о поражении расположения армии рф: что известно25 июля, 05:59 • 40061 просмотра
Киевлянина жестоко избили за замечание на спортплощадке, нападавших задержали - полиция25 июля, 06:08 • 59605 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы09:04 • 78450 просмотра
Режиссер и военный Ярослав Грубич потерял руку на фронте11:50 • 15541 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона14:49 • 1290 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
13:59 • 15171 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы09:04 • 79244 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 83826 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 103840 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Махмуд Аббас
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Великобритания
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 231139 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 346219 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 426648 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 428042 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 414374 просмотра
Актуальное
Су-34
Дассо Мираж 2000
Ан-178
Financial Times
MIM-104 Patriot

Генштаб: более половины из 85 столкновений - на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 85 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 25 июля, причем большинство из них произошло на Покровском и Лиманском направлениях. Приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей подверглись артиллерийским обстрелам и авиаударам.

Генштаб: более половины из 85 столкновений - на Покровском и Лиманском направлениях

На Покровском и Лиманском направлениях сегодня произошло более половины из 85 боев на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 25 июля, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 85 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Гута Студенецкая Черниговской области; Бобылевка, Александровка, Покровка, Тимофеевка, Славгород, Белая Береза, Семейкино, Рожковычи Сумской области.

Авиаудары были нанесены по Гремячу Черниговской области и Ястребиному Сумской области.

Ситуация по направлениям

Вражескую атаку сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре КАБа и совершил 168 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани. Наши воины дали достойный отпор. КАБами враг нанес удар по Харькову.

На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районе Степной Новоселовки.

россияне перебрасывают пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы создать угрозу для Купянска25.07.25, 14:15 • 2140 просмотров

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодези и Диброва. Силы обороны успешно остановили 13 попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Сиверском направлении враг 10 раз пытался прорваться в районах Григоровки и Выемки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра.

На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз атаковал в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 34 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. Авиаудары были нанесены по Родинскому, Николаевке и Сухому Яру.

Сегодня на Новопавловском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское и Темировка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Орехов.

Российская ДРГ пыталась зайти в Степногорск Запорожской области – Волошин25.07.25, 15:24 • 1860 просмотров

На Приднепровском направлении враг шесть раз пытался прорваться на позиции украинских войск. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается. Также захватчики нанесли авиаудар по Казацкому.

На других направлениях фронта, как указано, существенных изменений ситуации не зафиксировано.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9