Генштаб: более половины из 85 столкновений - на Покровском и Лиманском направлениях

На Покровском и Лиманском направлениях сегодня произошло более половины из 85 боев на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 25 июля, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 85 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Гута Студенецкая Черниговской области; Бобылевка, Александровка, Покровка, Тимофеевка, Славгород, Белая Береза, Семейкино, Рожковычи Сумской области.

Авиаудары были нанесены по Гремячу Черниговской области и Ястребиному Сумской области.

Ситуация по направлениям

Вражескую атаку сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес два авиаудара, сбросил четыре КАБа и совершил 168 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани. Наши воины дали достойный отпор. КАБами враг нанес удар по Харькову.

На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районе Степной Новоселовки.

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На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодези и Диброва. Силы обороны успешно остановили 13 попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Сиверском направлении враг 10 раз пытался прорваться в районах Григоровки и Выемки. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра.

На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз атаковал в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 34 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. Авиаудары были нанесены по Родинскому, Николаевке и Сухому Яру.

Сегодня на Новопавловском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское и Темировка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Орехов.

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На Приднепровском направлении враг шесть раз пытался прорваться на позиции украинских войск. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается. Также захватчики нанесли авиаудар по Казацкому.

На других направлениях фронта, как указано, существенных изменений ситуации не зафиксировано.