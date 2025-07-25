Генштаб: понад половина з 85 зіткнень - на Покровському і Лиманському напрямках
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 85 бойових зіткнень на фронті станом на 16:00 25 липня, причому більшість з них відбулася на Покровському та Лиманському напрямках. Прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей зазнали артилерійських обстрілів та авіаударів.
На Покровському та Лиманському напрямку сьогодні сталася понад половина з 85 боїв на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 25 липня, пише УНН.
Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 85 бойових зіткнень
Від артилерійських обстрілів з території російської федерації, як вказано, страждають прикордонні населені пункти, зокрема Гута Студенецька Чернігівської області; Бобилівка, Олександрівка, Покровка, Тимофіївка, Славгород, Біла Береза, Сімейкине, Рожковичі Сумської області.
Авіаударів зазнали Грем’яч Чернігівської області та Яструбине Сумської області.
Ситуація за напрямками
Ворожу атаку сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав двох авіаударів, скинув чотири КАБи, та здійснив 168 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані. Наші воїни дали гідну відсіч. КАБами ворог завдав удару по Харкову.
На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районі Степової Новоселівки.
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На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва. Сили оборони успішно зупинили 13 спроб просування противника, бої тривають.
На Сіверському напрямку ворог 10 разів намагався прорватися в районах Григорівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.
На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку сьогодні загарбник п’ять разів атакував у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак. Чотири бойові зіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Родинське, Миколаївка та Сухий Яр.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське та Темирівка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.
На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.
На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Оріхів.
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На Придніпровському напрямку ворог шість разів намагався прорватися на позиції українських військ. Одне бойове зіткнення досі триває. Також загарбники завдали авіаудару по Козацькому.
На інших напрямках фронту, як вказано, суттєвих змін ситуації не зафіксовано.