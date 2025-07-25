Генштаб: понад половина з 85 зіткнень - на Покровському і Лиманському напрямках

Генштаб ЗСУ повідомив про 85 бойових зіткнень на фронті станом на 16:00 25 липня, причому більшість з них відбулася на Покровському та Лиманському напрямках. Прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей зазнали артилерійських обстрілів та авіаударів.