Генсеку ООН Гутерришу вручена премия Карла Великого
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш в четверг, 30 мая, вручена Международная премия имени Карла Великого как выдающемуся европейскому поборнику мирного сотрудничества между народами и таких европейских ценностей, как плюрализм, терпимость, мир, свобода и демократия. Торжественная церемония вручения награды по традиции состоялась в исторической коронационных зале Аахенской ратуши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Гутерриш снискал себе уважение и поддержку за "выдающуюся работу в качестве европейца" во главе ООН и позицию по таким вызовам, как защита климата и так остро необходимого многостороннего сотрудничества", - сказал обер-бургомистр Аахена Марсель Филипп. Он отметил, что премия имени Карла Великого вручается мужественному европейцу, который посвятил свою жизнь служению во имя будущего Европы. Вручение премии также подчеркивает ответственность европейцев в мире, отметил политик, является представителем христианских демократов.
Антониу Гутерриш был награжден международной премией имени Карла Великого 29 января. В заявлении комитета премии отмечалось, что присуждением престижной награды отдается должное заслугам Гутерриша за "оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций".
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Премия имени Карла Великого считается одной из важнейших европейских наград. Она вручается с 1950 года. 69-летний бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, который возглавляет ООН с 2017 года, стал 61-м лауреатом премии. В 2018 году награда была вручена президенту Франции Эммануэлю Макрона, годом ранее премию получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - Папа Римский Франциск.
Ранее премии получали, среди прочих, король Испании Хуан Карлос I, Папа Римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.