Генсеку ООН Гутерришу вручена премия Карла Великого

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 5507 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32057 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52671 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 68842 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118304 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110548 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137003 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130146 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Генсеку ООН Гутерришу вручена премия Карла Великого

Генсеку ООН Гутерришу вручена премия Карла Великого

Киев  •  УНН

 • 8299 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш в четверг, 30 мая, вручена Международная премия имени Карла Великого как выдающемуся европейскому поборнику мирного сотрудничества между народами и таких европейских ценностей, как плюрализм, терпимость, мир, свобода и демократия. Торжественная церемония вручения награды по традиции состоялась в исторической коронационных зале Аахенской ратуши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Гутерриш снискал себе уважение и поддержку за "выдающуюся работу в качестве европейца" во главе ООН и позицию по таким вызовам, как защита климата и так остро необходимого многостороннего сотрудничества", - сказал обер-бургомистр Аахена Марсель Филипп. Он отметил, что премия имени Карла Великого вручается мужественному европейцу, который посвятил свою жизнь служению во имя будущего Европы. Вручение премии также подчеркивает ответственность европейцев в мире, отметил политик, является представителем христианских демократов.

Антониу Гутерриш был награжден международной премией имени Карла Великого 29 января. В заявлении комитета премии отмечалось, что присуждением престижной награды отдается должное заслугам Гутерриша за "оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций".

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Премия имени Карла Великого считается одной из важнейших европейских наград. Она вручается с 1950 года. 69-летний бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, который возглавляет ООН с 2017 года, стал 61-м лауреатом премии. В 2018 году награда была вручена президенту Франции Эммануэлю Макрона, годом ранее премию получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - Папа Римский Франциск.

Ранее премии получали, среди прочих, король Испании Хуан Карлос I, Папа Римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

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