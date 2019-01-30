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Премію Карла Великого присудили генсеку ООН Антоніу Гутеррішу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш удостоєний міжнародної премії імені Карла Великого за 2019 рік. Присудженням престижної нагороди віддається належне заслугам Гутерріша за "пожвавлення і зміцнення багатостороннього співробітництва на базі цінностей і цілей Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй", йдеться у заяві комітету премії, оприлюдненій у вівторок, 29 січня, передає УНН із посиланням на DW.

“Дії Гутерріша базуються на спільних цінностях та переконаннях, які Європейський Союз сформулював для себе в складному глобалізованому світі з метою сприяти плюралізму, толерантності та діалогу, транскордонній співпраці, а перш за все миру, свободі й демократії”, — вказується також в обґрунтуванні.

Церемонія нагородження відбудеться за традицією в історичному Коронаційному залі Ахенської ратуші 31 травня.

Колишній прем’єр-міністр Португалії, який очолює ООН з 2017 року, 69-річний Антоніу Гутерріш став 61-м лауреатом премії імені Карла Великого. Премія імені Карла Великого вважається однією з найважливіших європейських відзнак. Вона вручається з 1950 року.

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У 2018 року нагородувручили французькому президенту Еммануелю Макрону, в 2017-му її отримав британський історик Тімоті Ґартон Еш, а в 2016-му — Папа Римський Франциск. Раніше в різні роки премії удостоювалися, зокрема, король Іспанії Хуан Карлос I, Папа Римський Іоанн Павло II, колишній верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хав’єр Солана, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і голова Європейської ради Герма

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