Премию Карла Великого присудили генсеку ООН Антониу Гутерриш

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82484 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103064 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137959 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135987 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132198 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126396 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164317 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145344 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Премию Карла Великого присудили генсеку ООН Антониу Гутерриш

Премию Карла Великого присудили генсеку ООН Антониу Гутерриш

Киев  •  УНН

 • 10424 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш удостоен международной премии имени Карла Великого за 2019 год. Присуждением престижной награды отдается должное заслугам Гутерриша за "оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций", говорится в заявлении комитета премии, обнародованном во вторник, 29 января, передает УНН со ссылкой на DW.

“Действия Гутерриша базируются на общих ценностях и убеждениях, которые Европейский Союз сформулировал для себя в сложном глобализированном мире с целью способствовать плюрализму, толерантности и диалогу, трансграничному сотрудничестве, а прежде всего миру, свободе и демократии”, — указывается также в обосновании.

Церемония награждения состоится по традиции в историческом зале для коронаций Ахенской ратуши 31 мая.

Бывший премьер-министр Португалии, который возглавляет ООН с 2017 года, 69-летний Антонио Гутерриш стал 61-м лауреатом премии имени Карла Великого. Премия имени Карла Великого считается одной из важнейших европейских наград. Она вручается с 1950 года.

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В 2018 награду вручили французскому президенту Эммануэлю Макрона, в 2017-м ее получил британский историк Тимоти Гартон Эш, а в 2016-м — Папа Римский Франциск. Ранее в разные годы премии удостаивались, в частности, король Испании Хуан Карлос I, Папа Римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и председатель Европейского совета Герма

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