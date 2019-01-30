Премию Карла Великого присудили генсеку ООН Антониу Гутерриш
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш удостоен международной премии имени Карла Великого за 2019 год. Присуждением престижной награды отдается должное заслугам Гутерриша за "оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций", говорится в заявлении комитета премии, обнародованном во вторник, 29 января, передает УНН со ссылкой на DW.
“Действия Гутерриша базируются на общих ценностях и убеждениях, которые Европейский Союз сформулировал для себя в сложном глобализированном мире с целью способствовать плюрализму, толерантности и диалогу, трансграничному сотрудничестве, а прежде всего миру, свободе и демократии”, — указывается также в обосновании.
Церемония награждения состоится по традиции в историческом зале для коронаций Ахенской ратуши 31 мая.
Бывший премьер-министр Португалии, который возглавляет ООН с 2017 года, 69-летний Антонио Гутерриш стал 61-м лауреатом премии имени Карла Великого. Премия имени Карла Великого считается одной из важнейших европейских наград. Она вручается с 1950 года.
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В 2018 награду вручили французскому президенту Эммануэлю Макрона, в 2017-м ее получил британский историк Тимоти Гартон Эш, а в 2016-м — Папа Римский Франциск. Ранее в разные годы премии удостаивались, в частности, король Испании Хуан Карлос I, Папа Римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и председатель Европейского совета Герма