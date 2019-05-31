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Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого

Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу у четвер, 30 травня, вручена Міжнародна премія імені Карла Великого як видатному європейському поборнику мирного співробітництва між народами і таких європейських цінностей, як плюралізм, терпимість, мир, свобода і демократія. Урочиста церемонія вручення нагороди за традицією відбулася в історичній Коронаційній залі Аахенської ратуші. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Гутерріш здобув собі повагу і підтримку за „видатну роботу в якості європейця“ на чолі ООН і позицію щодо таких викликів, як захист клімату і так нагально необхідного багатостороннього співробітництва”, — сказав обер-бургомістр Аахена Марсель Філіп. Він зазначив, що премія імені Карла Великого вручається мужньому європейцю, який присвятив своє життя служінню в ім’я майбутнього Європи. Вручення премії також підкреслює відповідальність європейців у світі, зазначив політик, котрий є представником християнських демократів.

Антоніу Гутерріш був нагороджений міжнародною премією імені Карла Великого 29 січня. У заяві комітету премії зазначалося, що присудженням престижної нагороди віддається належне заслугам Гутерріша за “пожвавлення і зміцнення багатостороннього співробітництва на базі цінностей і цілей Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй”.

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Премія імені Карла Великого вважається однією з найважливіших європейських відзнак. Вона вручається з 1950 року. 69-річний колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Гутерріш, який очолює ООН з 2017, став 61-м лауреатом премії. У 2018 році нагорода була вручена президенту Франції Еммануелю Макрону, роком раніше премію отримав британський історик Гартон Еш, а у 2016-му — Папа Римський Франциск.

Раніше премії отримували, серед інших, король Іспанії Хуан Карлос I, Папа Римський Іоанн Павло II, колишній верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хав’єр Солана, канцлерка ФРН Анґела Меркель і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.

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