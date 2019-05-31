Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого

КИЇВ. 31 травня. УНН. Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу у четвер, 30 травня, вручена Міжнародна премія імені Карла Великого як видатному європейському поборнику мирного співробітництва між народами і таких європейських цінностей, як плюралізм, терпимість, мир, свобода і демократія. Урочиста церемонія вручення нагороди за традицією відбулася в історичній Коронаційній залі Аахенської ратуші. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.