Генсек Совета Европы: будущее Украины - это будущее Европы

Будущее Украины является неотъемлемой частью будущего Европы. И поддержка Украины в ее борьбе за суверенитет, справедливость и мир является ключевой для обеспечения стабильности и единства континента. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время саммита "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.

Детали

"Совет Европы поддерживает Украину. Для того, чтобы получить репарации, для того, чтобы преодолеть военные преступления и покаяние, чтобы укрепить демократию. Для того, чтобы защитить детей Украины. Для того, чтобы Украина продолжала существовать, могла вернуться на путь мира, восстановления и справедливости.

Так как будущее Украины - это будущее Европы, и мы прописываем это будущее вместе с вами, учитывая ценности, которые являются общими для всех нас, ценности свободной суверенной Украины и ценности справедливого и прочного мира. И ценности сильной и единой Европы нашего континента и нашего мира", - сказал Берсе.

Напомним

Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины будет создан на базе Совета Европы. Это может произойти уже в 2025 году. Сейчас в инициативе задействована 41 страна.

Также Совет Европы создал в прошлом году международный Реестр убытков (RD4U), нанесенных агрессией рф против Украины, со штаб-квартирой в Гааге.

Реестр является системой учета заявлений, поданных физическими и юридическими лицами и государством Украина о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных агрессией рф против Украины. В Реестре также будут храниться доказательства, которыми будут обоснованы эти требования.

Впоследствии эта информация позволит запустить процесс выплаты репараций пострадавшим через компенсационный механизм, работа над реализацией которого уже продолжается.

Кроме того, в Совете Европы есть специальный посланник по ситуации с детьми Украины, кем назначена Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир (Исландия). Она будет повышать осведомленность о вызовах, с которыми сталкиваются дети Украины, а также стандартов и инициатив Совета Европы для поддержки этих детей, способствовать международному сотрудничеству и обеспечивать внутреннюю координацию, в частности с Реестром ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, а также с Консультативной группой по вопросам детей Украины, которая была открыта 30 ноября 2023 года.