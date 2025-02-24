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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Генсек Ради Європи: майбутнє України - це майбутнє Європи

Генсек Ради Європи: майбутнє України - це майбутнє Європи

Київ • УНН

 • 25235 перегляди

Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про невід'ємність майбутнього України від Європи.

Майбутнє України є невід’ємною частиною майбутнього Європи. І підтримка України в її боротьбі за суверенітет, справедливість і мир є ключовою для забезпечення стабільності та єдності континенту. На цьому наголосив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Рада Європи підтримує Україну. Для того, щоб отримати репарації, для того, щоб подолати воєнні злочини та покарність, щоб зміцнити демократію. Для того, щоб захистити дітей України. Для того, щоб Україна продовжувала існувати, могла повернутися на шлях миру, відбудови та справедливості.

Через те, що майбутнє України - це майбутнє Європи, і ми прописуємо це майбутнє разом з вами, враховуючи цінності, які є спільними для усіх нас, цінності вільної суверенної України та цінності справедливого і тривалого миру. Та цінності сильної та єдиної Європи нашого континенту та нашого світу", - сказав Берсе.

Нагадаємо

Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи. Це може статися вже у 2025 році. Наразі в ініціативі задіяна 41 країна.

Також Рада Європи створила минулого року міжнародний Реєстр збитків (RD4U), завданих агресією рф проти України, зі штаб-квартирою у Гаазі.

Реєстр є системою обліку заяв, поданих фізичними та юридичними особами та державою Україна про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією рф проти України. У Реєстрі також зберігатимуться докази, якими будуть обґрунтовані ці вимоги.

Згодом ця інформація дасть змогу запустити процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над реалізацією якого вже триває. 

Окрім того, у Раді Європи є спеціальна посланниця щодо ситуації з дітьми України, ким призначено Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір (Ісландія). Вона буде підвищувати обізнаність щодо викликів, з якими стикаються діти України, а також стандартів і ініціатив Ради Європи для підтримки цих дітей, сприяти міжнародній співпраці та забезпечувати внутрішню координацію, зокрема з Реєстром збитків, завданих агресією рф проти України, а також з Консультативною групою з питань дітей України, яку було відкрито 30 листопада 2023 року.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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