Генсек ООН призвал найти и осудить напавших на миротворцев в Мали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв миротворцев на самодельном взрывном устройстве в Мали и призвал местные власти приложить все усилия для поимки ответственных за преступление. Сообщение генсека опубликовано на сайте международной организации, пишет УНН.
Детали
“Нападения на миротворцев ООН могут расцениваться международным правом как военные преступления. Он (Антониу Гетерриш) призвал малийские власти приложить все усилия для установления личностей преступников, чтобы их можно было незамедлительно привлечь к правосудию”, — говорится в сообщении.
Гутерриш выразил соболезнования семье погибшего миротворца и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Контекст
О смерти миротворца ООН ранее сообщил специальный представитель генсека ООН в республике, глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) Эль-Гассим Ване.
1 mort et 3 blessés graves après qu’1 de nos équipes a heurté 1 #IED près de Tessalit: 1 rappel du danger permanent pesant sur nos casques bleus & des sacrifices consentis pour la #paix au #Mali. Mes pensées vont à ces braves soldats et à leurs proches. #ServiceAndSacrifice #A4P— El-Ghassim Wane (@elghassimw) October 2, 2021
По словам спецпредставителя, один миротворец погиб, еще трое получили тяжелые ранения. О том, в контингент какой страны в составе миссии входил погибший миротворец, не сообщается.
МИНУСМА учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии — помочь властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день МИНУСМА насчитывает 15 тыс. военнослужащих.