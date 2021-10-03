Генсек ООН закликав знайти та засудити нападників на миротворців у Малі

Деталі

“Напади на миротворців ООН можуть розцінюватися міжнародним правом як військові злочини. Він (Антоніу Гетерріш) закликав малійську владу докласти всіх зусиль для встановлення осіб злочинців, щоб їх можна було негайно залучити до правосуддя”, — йдеться в повідомленні.

Гутерріш висловив співчуття родині загиблого миротворця і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Контекст

Про смерть миротворця ООН раніше повідомив спеціальний представник генсека ООН в республіці, глава багатопрофільної комплексної місії ООН по стабілізації у Малі (МІНУСМА) Ель-Гассе Вані.

1 mort et 3 blessés graves après qu’1 de nos équipes a heurté 1 #IED près de Tessalit: 1 rappel du danger permanent pesant sur nos casques bleus & des sacrifices consentis pour la #paix au #Mali . Mes pensées vont à ces braves soldats et à leurs proches. #ServiceAndSacrifice # A4P

За словами спецпредставника, один миротворець загинув, ще троє отримали важкі поранення. Про те, в контингент якої країни в складі місії входив загиблий миротворець, не повідомляється.

МІНУСМА заснована навесні 2013 року резолюцією Ради Безпеки ООН. Завдання місії — допомогти владі Малі в зміцненні безпеки на території республіки. На поточний день МІНУСМА налічує 15 тис. військовослужбовців.