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Генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры

Киев • УНН

 • 8445 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в беседе с журналистами 14 июня призвал провести независимое расследование и выяснить все обстоятельства инцидента с атакой на два нефтяных танкера в заливе Омана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры

Гутерриш добавил, что ООН осуждает нападения.

В свою очередь Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги арабских государств, призвал Иран изменить свой политический курс. Он сказал об этом после того, как США обвинили Тегеран в проведении атаки на танкеры.

Напомним, нападение на два нефтяных танкера произошло 13 июня, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и несколькими странами Персидского залива.

Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц. 12 мая рядом с территориальными водами ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера, танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер с Норвегии. Это произошло после того, как Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив.

Ответственность за то нападение до сих пор никто на себя не взял. Власти Саудовской Аравии и США обвиняли в нем Иран, но иранские власти отрицали причастность к этим действиям.

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