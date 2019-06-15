Генсек ООН призвал к независимому расследованию атак на танкеры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в беседе с журналистами 14 июня призвал провести независимое расследование и выяснить все обстоятельства инцидента с атакой на два нефтяных танкера в заливе Омана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Гутерриш добавил, что ООН осуждает нападения.
В свою очередь Ахмед Абуль Гейт, глава Лиги арабских государств, призвал Иран изменить свой политический курс. Он сказал об этом после того, как США обвинили Тегеран в проведении атаки на танкеры.
Напомним, нападение на два нефтяных танкера произошло 13 июня, когда корабли находились в нейтральных водах между Ираном и несколькими странами Персидского залива.
Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц. 12 мая рядом с территориальными водами ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных танкера, танкер из Объединенных Арабских Эмиратов и танкер с Норвегии. Это произошло после того, как Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив.
Ответственность за то нападение до сих пор никто на себя не взял. Власти Саудовской Аравии и США обвиняли в нем Иран, но иранские власти отрицали причастность к этим действиям.