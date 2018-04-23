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Генсек ООН признал, что Совбез в существующем виде не может решить международные проблемы

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что в настоящее время ООН не может решить международные проблемы, находясь в существующем виде. Об этом он рассказал в интервью телеканалу SVT, передает УНН.

Генсек ООН признал, что Совбез в существующем виде не может решить международные проблемы

По словам Гутерриша, пока в СБ ООН существуют такие принципиальные разногласия, разрешить ситуацию вокруг Сирии невозможно. “В Сирии присутствуют несколько различных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира, сталкиваются различные интересы, идет холодная война, конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона. Очевидно наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности столь разрознен”, — сообщил глава ООН.

“У нас есть структурная проблема в CБ: он представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, СБ уже не представляет мир сегодня. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН”, — считает генсек.

Как сообщал УНН, холодная война возвращается. Об этом сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время лекции в Упсальском Университете.

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